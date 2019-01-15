"Попытка запугать Европу": Климкин прокомментировал срыв консультаций по транзиту газа "Газпромом"

Министр считает, что необходимо распространять на такие проекты, как "Северный поток-2", все европейские нормы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает срыв российским "Газпромом" технических трехсторонних консультаций о транзите газа из России в ЕС через Украину попыткой запугать Европу, и предлагает применять к газпромовским проектам, таким как газопровод "Северный поток-2", все нормы Европейского Союза, как выход из сложившейся ситуации. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Срыв консультаций "Газпромом" - попытка бесконтрольностью запугать Европу и навязать понятия вместо правил. Настаивать, что с "Газпромом" надо договариваться, наивно, или слишком цинично», - написал Климкин.

По его словам, в таком случае необходимо применять все нормы Европейского Союза к российским проектам.

«Выход - распространять на его проекты "Северный поток-2" все нормы ЕС, что Украина требует уже давно", - написал министр.

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Как сообщал УНИАН, 15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сегодня заявила, что представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.

9 января вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС через Украину на коммерческой основе состоится 21 января 2019 года в Брюсселе.

10 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о позиции Украины, которую она будет отстаивать в трехсторонних газовых переговорах с Россией относительно будущего транзита газа по территории Украины. Глава МИД подчеркнул, что будущий транзит российского газа в Европу должен осуществляться на основе европейских норм и правил.