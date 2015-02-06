Цены на нефть растут, но повышение сдерживается высокими запасами нефти в мире и стабильной добычей ОПЕК.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,81 до $57,38 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,92 до $51,40. В четверг оба эталона подорожали более чем на $2 за счет вооруженного конфликта в Ливии и стимулирующих мер центробанка Китая, передает Рейтер.

"Есть признаки повышения спроса на физическом рынке в ближайшее время, но этого недостаточно, чтобы существенно сократить избыток предложения", - написал в отчете аналитик National Australia Bank Вайен Лай.

Все больше представителей ОПЕК говорят, что не ожидают быстрого роста цен, несмотря на то, что они поднялись с шестилетнего минимума. Саудовская Аравия в четверг снизила цены для азиатских клиентов до минимальных как минимум за 12 лет.

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Отчет о занятости в США, который выйдет в пятницу, позволит инвесторам оценить состояние крупнейшей экономики мира, занимающей первое место по потреблению нефти.

На девяти американских НПЗ, чья мощность составляет 10% от общей мощности нефтепереработки в стране, с воскресенья продолжается забастовка, в то время как Royal Dutch Shell ведет переговоры с лидерами профсоюза о зарплате сотрудников предприятий.