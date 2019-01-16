В «Нафтогазе» оценили шансы достижения договоренностей с Россией на переговорах по газу

В НАК сомневаются, что на встрече будут достигнуты финальные договоренности, учитывая срыв предварительных консультаций российской стороной.

Украинская делегация примет участие в трехсторонних переговорах в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о долгосрочном транзите российского газа через Украину, несмотря на срыв российским «Газпромом» технических консультаций 15 января, сообщил УНИАН исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Читайте также"Попытка запугать Европу": Климкин прокомментировал срыв консультаций по транзиту газа "Газпромом"

Прии этом он выразил сомнение на счет окончательности договоренностей на будущей встрече, учитывая отсутствие российской стороны на предварительной экспертной встрече 15 января.

«В связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних консультациях (15 января – УНИАН), вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе (21 января – УНИАН)", - заявил он.

Комментируя ситуацию о срыве российской стороной предварительных технических консультаций 15 января, Витренко отметил, что встреча состоялась в двухстороннем формате при участии ЕС и Украины.

«Газпром» не предупредил и никаким образом не обосновал свое отсутствие на предстоящих трехсторонних консультациях. Участие в консультациях с украинской стороны приняли представители «Нафтогаза», МИД, Минэнергоугля и НКРЭКУ, с европейской - представители Европейской комиссии», - сказал он.

Витренко также сообщил, что во время предварительных переговоров участники согласовали свои позиции на второй раунд трехсторонних переговоров на уровне министерств, намеченных на 21 января.

«Участники согласовали свои позиции на трехсторонних переговорах, запланированных на 21 января. Ожидается, что в них примут участие представители Еврокомиссии, «Нафтогаза», МИД, Минэнергоугля и НКРЭКУ, со стороны России - представители Минэнерго РФ и «Газпрома»», - сказал Витренко.

Как сообщал УНИАН, 15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины. В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.

9 января вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС через Украину на коммерческой основе состоится 21 января 2019 года в Брюсселе.

10 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о позиции Украины, которую она будет отстаивать в трехсторонних газовых переговорах с Россией относительно будущего транзита газа по территории Украины. Глава МИД подчеркнул, что будущий транзит российского газа в Европу должен осуществляться на основе европейских норм и правил.