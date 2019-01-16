Компания Ахметова выкупила у россиян четверть акций «Киевоблэнерго»

В собственности VS Energy осталось 33,46% акций предприятия.

Подразделение энергетического холдинга ДТЭК, отвечающее за добычу природного газа и газового конденсата, «ДТЭК Нефтегаз» стало собственником 24,99% акций «Киевоблэнерго», ранее принадлежащих компании VS Energy.

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Об этом говорится в сообщении «Киевоблэнерго» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в собственности VS Energy осталось 33,46% акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2019 года ДТЭК объявил о заключении договоров купли-продажи 68,2949% акций «Одессаоблэнерго» и 93,9978% «Киевоблэнерго», подконтрольных собственнику ряда облэнерго - компании VS Energy.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

По информации СМИ, группа VS Energy, которая принадлежит российским бизнесменам, контролирует 10 украинских облэнерго: «Киевоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Кировоградоблэнерго» и «Николаевоблэнерго».