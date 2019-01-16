13 стран ЕС поддержали предложение Румынии, которое осложнит строительство «Северного потока-2» - СМИ

В предложении Румынии говорится, что Еврокомиссия должна дать согласие на заключение контракта страной-участницей Евросоюза со страной, не входящей в состав в ЕС.

Тринадцать стран Европейского Союза поддержали предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить создание «Северного потока-2».

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Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на источники.

В частности, по информации издания, предложение Румынии об изменении законодательства, которое осложнит создание российско-германского газопровода «Северный поток-2», поддержали 13 стран Евросоюза.

«15 января эту тему обсуждали в Брюсселе эксперты 28 стран. До сих пор такие действия блокировали две страны, которые до этого возглавляли Совет Европейского Союза - Австрия и Болгария. Румыния, которая 1 января начала свое шестимесячное председательство в Совете ЕС, решила ускорить работу в этом направлении», - сообщает издание.

Как отмечается, в румынском предложения говорится о необходимости урегулировать дело новых газопроводов, соединяющих страны ЕС с другими государствами. «Все газовые маршруты, также импортные и их морские части на территории ЕС, должны подлежать строгим правилам Евросоюза. Кроме того, в новом документе записано - если страна-участница ЕС хочет заключить контракт со страной, которая не входит в ЕС, сначала свое согласие на это должна дать Европейская комиссия», - информирует издание.

Также отмечается, что Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.