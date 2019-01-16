Космические зарплаты и премии: Кабмин не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза"

22 марта завершается срок действия пятилетних контрактов с менеджментом "Нафтогаза Украины".

Кабинет министров Украины примет решение о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта и обратится к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

Читайте также«Нафтогаз» отчитался об уменьшении прибыли

Об этом перед заседанием правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, 22 марта завершается срок действия пятилетних контрактов с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины", причем там прописаны неприемлемые условия по расчету зарплат и премий правлению.

Гройсман в очередной раз заявил о том, что он против того, чтобы у правления НАК были космические зарплаты и премии.

"Должна быть рыночная зарплата, а не заоблачная, а награды должны зависеть от успехов работы компании", - сказал он.

Среди главных задач для НАК "Нафтогаз Украины" на будущее премьер назвал увеличение добычи украинского газа и интеграцию в европейскую газотранспортную систему.

Также он сказал, что Кабмин обратится к набсовету компании, чтобы он предложил правительству проекты новых контрактов с членами правления НАК, где будут прописаны новые условия по зарплате и наградам, а также задачи деятельности.