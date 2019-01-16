Гройсман назвал условия энергетической независимости Украины

По словам премьера, первым направлением для достижения этой цели должно стать увеличение добычи собственного газа.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал четыре основных условия, выполнение которых необходимо для обеспечения энергетической независимости Украины.

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Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

По словам премьера, первым направлением для достижения этой цели должно стать увеличение добычи собственного газа.

Гройсман отметил, что правительство сделало достаточно для дерегуляции этой отрасли, поэтому он ожидает положительный результат в ближайшее время.

Второе условия, по словам премьера, заключается в обеспечении мероприятий по энергоэффективности.

"В этом году будет внедряться единый системный механизм государственного Фонда энергоэффективности, который сделает так, чтобы украинцы получили финансовый ресурс для мероприятий по энергоэффективности", - сказал Гройсман.

Кроме этого, премьер заявил, что для энергетической независимости страны необходимо интегрировать национальную газотранспортную систему в европейский рынок газа, и защитить население от рыночных цен на газ, для чего будет и далее применяться механизм субсидий.

"Мы - газотранспортное государство, и очень важно, чтобы мы были полностью интегрированы в европейский газовый рынок, используя мощности национальной газотранспортной системы", - сказал он.

Четвертым условием для энергетической независимости Гройсман назвал "защиту населения от рыночных цен на энергоресурсы".

"Это вопрос в системе субсидий, и все украинцы знают, что с 1 января мы начали процесс монетизации субсидий, который даст возможность украинцам получить в денежной форме средства за субсидии, а средства, которые будут сэкономлены от этих субсидий, человек может оставить себе на собственные потребности", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман поставил перед руководством НАК "Нафтогаз Украины" и компании "Укргазвыдобування" задачу активно наращивать добычу украинского газа, чтобы достичь показателя 20 миллиардов кубометров в год и таким образом обеспечить полную энергонезависимость государства.

Президент Украины Петр Порошенко назвал своей целью на ближайшие пять лет обеспечение энергонезависимости страны, чтобы она перешла на потребление газа собственной добычи.