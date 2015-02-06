Вице-премьер Вощевский поручил разработать план по вывозу угля с Донбасса

Вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский поручил ряду министерств, а также Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины подать в Кабинет министров свои предложения по вывозу угля, добываемого на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба вице-премьера, соответствующее поручение Вощевский дал после первого заседания возглавляемого им Антикризисного энергетического штаба.

«Задача четкая и однозначная - загрузить уголь и довести его до генерирующих станций. Мы готовы и будем объединять усилия со всеми, кто может помочь нам в решении этой задачи, чтобы предотвратить веерные отключения в случае снижения температуры», - цитирует Вощевского пресс-служба.

Вице-премьер также обратил внимание на необходимость срочно разработать и подать на рассмотрение нормативные акты, которые должны максимально упростить процедуру проверок происхождения угля и не задерживать его поставки на украинские ТЭС.

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Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрациты), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. По данным Госстата, в 2014 году Украина из-за военных действий на Донбассе сократила добычу угля по сравнению с 2013 годом на 29,3% - до 44,7 млн тонн.

Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. В таких условиях Украина приняла решение импортировать уголь антрацитовых марок из Австралии (одно судно приобрел частный энергохолдинг ДТЭК), ЮАР и России.