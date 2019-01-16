Фальстарт газовых переговоров. "Нафтогаз" vs "Газпром" and Евросоюз

Назначенные на 21 января переговоры Украина-ЕС-Россия о будущем транзита газа через территорию Украины, контракт на который между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается 1 января 2020 года, фактически будут сведены к нулю. Об этом свидетельствует история срыва Кремлем предшествующих переговорам трехсторонних технических консультаций на уровне экспертов, запланированных на 15 января.

««Газпром» сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил. Логика проста – не обращать внимания ни на кого, строить «Северный поток-2» не дожидаясь окончательных разрешений, игнорировать своих же партнеров. После этого можно и дальше убеждать мир, что с «Газпромом» можно договориться и строить отношения на доверии, как это делают немецкие политики. Уже неважно – это бессмысленная наивность или цинизм. На самом деле это – самообман и обман всего мира», - заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее мнению, Евросоюзу нельзя в такой ситуации предоставлять «Газпрому» какие-либо исключения, нужно применить ко всем его проектам энергетические нормы ЕС, чего Украина требует уже давно. К месту как раз и тот факт, что сейчас изменения в европейскую газовую директиву обсуждаются в Совете Европейского Союза.

«Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий», - уверила Зеркаль.

Прокомментировал ситуацию и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко: «Газпром» не предупредил и никаким образом не обосновал свое отсутствие на предстоящих трехсторонних консультациях. Участие в консультациях с украинской стороны приняли представители «Нафтогаза», МИДа, Минэнергоугля и НКРЭКУ, с европейской – представители Европейской комиссии».

В общем, отказ России от консультаций был вполне ожидаем. Свою позицию Москва уже высказывала – и не раз. Украина тоже не осталась в долгу – все, что касается будущего транзитного контракта, заявлено. Требования основываются на европейских стандартах, что соответствует принципам энергетической Хартии ЕС. Именно это и является главным раздражителем для Кремля и его газового кошелька.

Требования Украины

Позиция Украины, которую она будет отстаивать на будущих газовых переговорах, следующая: имплементация в отношении договора всех соответствующих правил и норм ЕС для газотранспортной системы.

«Мы считаем, что будущий транзит должен основываться на прозрачных и эффективных правилах ЕС. Это, например, означает, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, газовые тарифы будут исчисляться на основе европейской методологии», - пояснил глава МИД Павел Климкин, добавив, что Украина готова участвовать в конструктивном диалоге, но он должен базироваться на очень четких условиях, и самые необходимые из них заключаются в применении европейских стандартов, чтобы иметь четкую предпосылку для будущего транзита.

В «Нафтогазе» для сохранения транзита даже пошли на компромисс. Компания готова пересмотреть или отказаться от нового иска против «Газпрома» на 12 миллиардов долларов в Стокгольмском арбитраже по делу о потери стоимости нашей ГТС вследствие строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока», если «Газпром» согласится на заключение долгосрочного транзитного контракта.

«Фактически, мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты, – УНИАН) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если вы хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите – мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его», - заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Этот месседж, по его словам, уже доведен до Европейской комиссии: «И нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с «Газпромом». Цель простая – сохранение транзита по территории Украины».

Такая «слабинка» НАК вполне понятна – ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» и «Турецкого потока», запланированные на конец 2019 года, грозят лишить Украину статуса транзитного государства. А это – миллиардные потери для бюджета. Европа под нажимом Германии – главного европейского выгодополучателя российских трубопроводов – успокаивает: дескать, мы о вас заботимся, даже с Россией договорились. Хозяин Кремля Владимир Путин обещал оставить транзит через украинскую ГТС. Даже цифры озвучил – 14-15 млрд кубометров газа в год. Но этого объема хватит лишь на техническое поддержание украинской ГТС.

Правда, сейчас российскими «потоками» всерьез занялись США, готовят санкции против их европейских строителей. Это вызвало нешуточное смятение в Берлине. Там уже многие компании поговаривают об отказе от «Северного потока-2». Понимая все риски, Россия выдвинула свои новые требования по транзитному контракту.

Долговые «претензии»

Об условиях заключения транзитного контракта рассказал министр энергетики РФ Александр Новак. Главное из них – подписание мирового соглашения по Стокгольмским арбитражам, в которых полную победу одержал «Нафтогаз».

Как известно, в феврале 2018 года НАК выиграла транзитное дело у «Газпрома». Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» более 4,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы топлива, предусмотренные двусторонними соглашениями. Ранее суд подтвердил долг украинской компании за поставки газа на сумму свыше 2 миллиарда долларов. В итоге, по результатам двух арбитражных споров долг «Газпрома» перед Украиной составил 2,56 миллиарда долларов, плюс пеня за каждый день задолженности. Не платя ни копейки. в марте 2018-го «Газпром» обжаловал решение арбитража и заявил о разрыве контракта от 2009 года. А «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания долга. Как результат – сейчас «Газпром» оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании арест своих активов. Кроме того, американские суды начали удовлетворять иски «Нафтогаза» на получение доказательств о принадлежности имущества российской компании для взыскания долгов с «Газпрома».

Понятно, что газовый монополист из РФ просто тянет время, вердикт не будет пересмотрен. Кстати, деньги на погашение обязательств «Газпром» в своем бюджете заложил. Хотя, на «добрую волю» Киева все еще рассчитывает.

«Сейчас «Газпром» и «Нафтогаз» находятся в судебных спорах, и эти разбирательства в принципе негативно влияют на возможность вести диалог, потому что идут постоянные взыскания по ранее принятым решениям арбитража денежных средств, имущества и так далее. Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов. «Газпром» готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны. И второй момент касается самого продолжения транзита через Украину. В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу», - обрисовал позицию РФ Новак.

По его словам, «Еврокомиссия видит свою основную задачу в том, чтобы не был нарушен транзит и поставки газа европейским потребителям. Коллеги не против и мирового соглашения, но, по их мнению, об этом должны между собой в первую очередь договариваться «Газпром» и «Нафтогаз»».

В ожидании «политических» переговоров

Основной – «политический» - раунд газовых трехсторонних переговоров запланирован на 21 января. В «Нафтогазе» заявили, что украинская делегация примет в нем участие. Правда, в компании сомневаются, что на встрече будут достигнуты финальные договоренности, учитывая срыв предварительных консультаций российской стороной.

«В связи с отсутствием российских экспертов на консультациях 15 января, вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе (21 января – УНИАН)», - отметил Юрий Витренко.

Российская сторона, тем не менее, тоже заявила о своем участии в переговорах. Но ее уверения, как известно, не стоят ломаного гроша. Пока провалилась и попытка Еврокомиссии выступить в качестве посредника. Но если даже 21 января стороны и сядут за «круглый» стол, скорее всего, результата от такого общения не будет. С другой стороны – до конца года еще есть время. Хотя, его может быть слишком мало для решения транзитного вопроса с учетом истории конфликта.

Нана Черная