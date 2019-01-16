На шельфе Норвегии разведали новые запасы газа и конденсата

Объемы нового месторождения оцениваются в диапазоне от 6 миллионов до 25 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Консорциум нефтегазовых компаний Equinor (ранее Statoil ASA), Petoro, ExxonMobil и Total объявил об обнаружении новых запасов газа и конденсата на шельфе Норвежского моря, их объемы оцениваются в диапазоне от 6 миллионов до 25 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Читайте такжеЕгипет вышел на полное самообеспечение газом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение норвежской компании.

"Новое месторождение находится вблизи от существующей инфраструктуры Equinor, в 20 километрах от платформы Kristin. Разведочное бурение на проекте началось в октябре", - говорится в сообщении.

Ранее Equinor сообщала о получении 29 новых лицензий на континентальном шельфе Норвегии. Права были получены по итогам лицензионного раунда. Семь участков расположены в Северном море, 16 - в Норвежском и шесть - в Баренцевом. По 13 лицензиям Equinor будет выступать как оператор проекта, по 16 - как партнер.

Компания Statoil была основана в 1972 году - вскоре после того, как на шельфе королевства начали добывать нефть. На сегодняшний день 67% акций концерна с 20 тысячами сотрудников и годовой выручкой в 61 миллиард долларов (в 2017 году) принадлежат норвежскому государству.