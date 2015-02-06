Разорвать контракт с Россией на импорт электроэнергии можно за два дня – Демчишин

Украина может остановить действие договора на импорт электроэнергии из России в течение двух дней, заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, выступая в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"График согласовывается сторонами каждый день, поэтому на два дня вперед стороны имеют право вообще обновить объем и выйти из этого договора", - сказал Демчишин.

По его словам, импорт электроэнергии из России позволяет избежать отключений электроэнергии в Украине, поскольку ежедневный дефицит генерирующих мощностей составляет 1 ГВт.

При этом Демчишин добавил, что цена российской электроэнергии значительно ниже, чем произведенной на теплоэлектростанциях в Украине.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

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По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступает в силу 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 коп. за кВт/ч.

В то же время, в середине января премьер-министр Яценюк поручил разобраться с формулировками контрактов, поскольку в них АР Крым отмечалась как «федеральный округ Российской Федерации». Министр Демчишин позднее сообщил, что словосочетания «федеральный округ» в окончательной редакции контрактов нет.

Замминстра энергетики Александр Светелик 27 января пояснил, что Украина подписала контракт на импорт электроэнергии из Росси для того, чтобы избежать обвинений в воровстве и оформлении перетоков между энергосистемами двух стран.