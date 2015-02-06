Суд назвал монополию "Нафтогаза" на поставки газа для предприятий незаконной

Киевский апелляционный административный суд 5 февраля отклонил апелляционные жалобы Кабинета министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины» на решение Окружного административного суда Киева, которое признало незаконным пункты постановления правительства №647, обязывающие крупнейших промышленных потребителей закупать газ исключительно у НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации независимых газодобывающих компаний Украины.

«Ознакомившись с содержанием апелляционных жалоб, предоставленных ответчиком и третьим лицом на стороне ответчика на постановление Окружного административного суда Киева от 16.12.2014 года по делу №826/17772/14, считаем, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению. В частности, обжалованное постановление суда первой инстанции является законным и аргументированным, вынесено с соблюдением всех предписаний и норм процессуального и материального права», – цитируется в сообщении текст решения суда.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2014 года Кабинет министров Украины увеличил с 74 до 152 перечень компаний, которые обязаны покупать природный газ с декабря 2014 года по февраль 2015 года исключительно у государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины». Данные обязательства также распространялись на 11 теплогенерирующих и 5 энергогенерирующих компаний.

16 декабря Окружной админсуд Киева удовлетворил коллективный иск участников рынка природного газа Украины и признал незаконными пункты 1-4 постановления Кабмина №647, согласно которым на период с 1 декабря 2014 года по 28 февраля 2015 года промышленные, энергогенерирующие и теплогенерирующие предприятия обязаны осуществлять закупку природного газа исключительно у НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее постановление №647 неоднократно критиковали представители Энергетического сообщества, Международного валютного фонда, Всемирного банка, профильные эксперты и участники рынка.