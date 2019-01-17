Средства уже начали получать: в "Нафтогазе" рассказали, как проходит взыскание $2,6 миллиардов с "Газпрома"

Глава «Нафтогаза» оптимистично настроен насчет сроков взыскания 2,6 млрд долларов.

Глава правления НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев рассказал о проблеме выполнения Газпромом решения Стокгольмского арбитража – получения $ 2,6 млрд от российского газового монополиста.

Как сказал Коболев в интервью журналу «Новое время страны», «Нафтогаз» уже начал получать средства от «Газпрома».

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«Мы уже начали их (средства – ред.) получать: списываем избыточные средства, которые нам Газпром переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях. В трех из них — в Голландии, Швейцарии и Великобритании — у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов. Я на этот процесс смотрю очень оптимистично», – сказал Коболев.

При этом глава «Нафтогаза» оптимистично настроен насчет сроков взыскания 2,6 млрд долларов.

«У Газпрома за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга Газпрома перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года», – добавил он.

Полный вариант интервью читайте в свежем (№1) выпуске журнала «Новое время страны».

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Летом 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом».

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 млрд долл.