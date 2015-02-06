Премьер Словакии заверил, что они готовы увеличить поставки газа в Украину

«Треть объема газа, который поставляется в Украину, поставляем мы (Словакия – УНИАН). Мы вместе с вами, господин премьер, открывали реверс в Капушанах. И сейчас есть техническая возможность, чтобы объем газа увеличился с 11,5 млрд (кубометров – УНИАН) до больших объемов», - сказал Фицо.

При этом он обратил внимание, что Словакия и Украина должны быть заинтересованы в транзите газа. «Любые решения, которые предлагаются сегодня на севере (в России - УНИАН), должны учитывать интересы Украины и Словакии как стран, которые занимаются транспортировкой газа. И эти страны должны быть странами-транзитерами газа и далее», - сказал Фицо.

В свою очередь глава правительства Украины подчеркнул, что Словакия всегда была другом Украины. «В последний раз мы встречались у вас (в Словакии - УНИАН), и это была очень хорошая оказия, когда мы вместе открывали реверсный поток, который спас Украину и дал возможность обеспечить природным газом Украину в этот непростой период. От имени правительства Украины хочу еще раз поблагодарить правительство Словакии за его стойкую и очень дружественную позицию по отношению к Украине», - сказал Яценюк.

Он также отметил, что весьма символичным является тот факт, что Украина и Словакия начинают новый формат отношений – на уровне межправительственной комиссии. «На повестке дня у нас торгово-экономическое, энергетическое, приграничное сотрудничество, и европейская интеграция – как основная идея Украины и украинцев», - подчеркнул глава правительства Украины.

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Ранее, в ходе переговоров правительственных делегаций Украины и Словакия, были подписаны дополнения к межправительственному соглашению о железнодорожном сообщении между двумя странами, а также договор о функционировании пограничных пунктов пропуска через государственную границу. Документы предполагают, в частности, углубление сотрудничества между Украиной и Словакией в области транспортного сообщения, включая автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт и авиасообщение.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream начала процедуру Open Season, во время которой принимаются заявки на использование дополнительной пропускной способности газопровода "Вояны-Ужгород" в объеме 8,5 млн куб. м газа в сутки, тогда как сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн кубометров. В начале декабря 2014 года оператор газотранспортной системы Украины - «Укртрансгаз» завершил работы по монтажу соединительного трубопровода между магистральными газопроводами «Вояны - Ужгород» и «Союз» для повышения производительности и гибкости словацкого маршрута поставок «голубого топлива» в Украину.