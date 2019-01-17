Обнародована формула тарифа на отопление и горячую воду в Киеве

Основной составляющей в структуре тарифа - более 80% - являются затраты на природный газ.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало составляющие тарифов на отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы, которые с 1 января 2019 года были повышены на 22%.

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Согласно данным на сайте "Киевтеплоэнерго", основной составляющей в структуре тарифа - более 80% - являются затраты на природный газ, стоимость которого с ноября 2018 года была повышена на 26,2% для населения.

"С 1 ноября в Украине повышена цена на природный газ для населения на 26,2%. Учитывая, что в тарифе на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения около 80% составляет стоимость природного газа, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" пересмотрело тарифы на указанные услуги", - объясняет компания.

Фонд оплаты труда занимает в тарифе 10,2%, с учетом повышения прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 4,3% должностные оклады соответственно были пересмотрены, что, по информации компании, также послужило обоснованием для повышения тарифа.

Сообщается, что среди причин повышения тарифов на отопление и горячую воду - плановый рост электроэнергии на 131,0% "ДТЭК Киевские электросети" с 1 января 2019 года по постановлению регулятора, а также повышение тарифов "Киевводоканала" на поставку воды на 25,2%, при том что вода ежедневно используется для производства услуг.

Как сообщал УНИАН, 2 января коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы, которые будут действовать с 1 января 2019 года.

Так, тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составил 1654,41 гривни за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 гривни).

Для домов без счетчиков тариф вырос до 38,5 гривни за один квадратный метр в месяц.

Новый тариф на горячее водоснабжение для населения при наличии полотенцесушителя увеличился до 97,89 гривни за кубометр с НДС, а при отсутствии - 90,54 гривни за кубометр с НДС.

При этом горячее водоснабжение для бюджетных организаций будет стоить 98,49 гривни за кубометр с НДС, для религиозных организаций - 89,13 гривни за кубометр, в то время как все остальные потребители будут платить 98,07 гривни за один кубометр.

Отмечается, что тарифы утверждены распоряжением КГГА от 22 декабря 2018 года №2340.

С 1 мая 2018 года исполнителем услуги централизованного отопления и поставки горячей воды является КП "Киевтеплоэнерго". Это специализированное муниципальное предприятие, призванное выполнять работу вместо ПАО "Киевэнерго".

Справка УНИАН. КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу Украины теплом и горячим водоснабжением. Предприятие осуществляет лицензионную деятельность по выработке, транспортировке и поставке тепловой энергии жителям Киева. Тепловая энергия транспортируется с помощью магистральных и распределительных сетей общей протяженностью 2,7 тысячи километров в 2-трубном исчислении. Тепловые сети являются имуществом территориальной общины города Киева.