Демчишин обещает изменить договор на импорт электроэнергии из РФ

Об этом заявил глава Минэнергоугля Владимир Демчишин в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Директору этого предприятия («Укринтерэнерго» - УНИАН) были поставлены четкие задачи, над которыми он сейчас работает" - это внесение изменений в договор», - сказал министр, отметив, что в переговорах с российской стороной есть определенный прогресс.

При этом он подчеркнул, что главе «Укринтерэнерго» поставлена задача внести изменения в договор на импорт электроэнергии в двухнедельный срок, который завершится в середине февраля.

«Если в течение этого периода поставленные задачи не будут выполнены, то будут приниматься кадровые решения», - добавил Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступает в силу 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 коп. за кВт/ч.

В то же время, в середине января премьер-министр Яценюк поручил разобраться с формулировками контрактов, поскольку в них АР Крым отмечалась как «федеральный округ Российской Федерации». Министр Демчишин позднее сообщил, что словосочетания «федеральный округ» в окончательной редакции контрактов нет.

Замминстра энергетики Александр Светелик 27 января пояснил, что Украина подписала контракт на импорт электроэнергии из Росси для того, чтобы избежать обвинений в воровстве и оформлении перетоков между энергосистемами двух стран.