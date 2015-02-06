В России уже хотят от Украины погашения долга, оспаривающегося в Стокгольмском суде

Россия готова обсуждать «летний пакет» цен на российский газ для Украины при условии погашения долга, который оспаривается в Стокгольмском арбитраже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

«Если там (в рамках переговоров по «летнему пакету» - УНИАН) вопрос погашения оставшейся задолженности и четкий график погашения этой газовой задолженности, тогда можно этот вопрос обсуждать, если же там будут предложения, которые полностью соответствуют контракту, то в таком документе нет смысла», - сказал Новак.

«Мы не исключаем в принципе разговоров, энергодиалог с европейскими потребителями, с украинской стороной, но надо понять предмет переговоров… Предыдущий «зимний пакет» касался погашения задолженности и договоренности о системе текущих поставок – текущие поставки ничем не отличаются от тех контрактов, которые действуют с 2009 года. Переписывать соглашение, наверно, нет смысла», - добавил он.

Новак считает, что на данный момент задолженность «Нафтогаза» перед «Газпромом» осталась и составляет более 2,2 млрд долл.

Читайте такжеЯценюк поручил летом по максимуму закачать в хранилища дешевый газ из Европы«Если предмет - погашение задолженности, то мы готовы проводить такие переговоры, если украинская сторона будет говорить, что это предмет Стокгольмского арбитража - а это 2016 год, тогда нет предмета (для переговоров – УНИАН) – есть действующий контракт», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года перестала получать российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года. Цена российского газа для Украины в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года.

В рамках «зимнего пакета» предусмотрена скидка в размере 100 долл. за 1 куб. м газа.

21 января "Нафтогаз Украины" заявил, что готов к переговорам с российским "Газпромом" с участием Европейской комиссии о новых условиях поставок газа с 1 апреля 2015 года до вынесения решения Стокгольмского арбитража по украинско-российскому газовому контракту 2009 года.

В Еврокомиссии после этого заявили о готовности участвовать в переговорах Украины и РФ по "летнему газовому пакету".