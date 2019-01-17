"Нафтогаз" создал газовый и нефтяной дивизионы

Руководителем дивизиона «Газ» назначен Андрей Фаворов, дивизиона "Нефть" – Николай Гавриленко.

Правление Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в рамках реализации корпоративной стратегии группы утвердило создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно решению правления создаются дивизионы «Интегрированный газовый бизнес» и «Нефть». Руководителем дивизиона «Газ» назначен Андрей Фаворов (экс-совладелец группы компаний «ЭРУ»), дивизиона «Нефть» – Николай Гавриленко (глава «Укртранснафты»).

Отмечается, что в состав дивизиона «Газ» войдут: «Укргазвыдобування» (за исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов); ГК «Газ Украины»; «Газопостаставляющая компания «Нафтогаз Украины»; «Газопостаставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг»; «Газопостаставляющая компания «Нафтогаз Тепло»; Naftogaz Trading Europe AG; «Центргаз» «Кировоградгаз»; подразделения «Нафтогаза»: департамент балансов газа, диспетчеризации, метрологии и учета газа; департамент реализации газа; управление импорта газа и таможенного оформления; управление трейдинга газа.

В состав дивизиона «Нефть» войдут: «Укртранснафта»; «Укрспецтрансгаз»; «Укравтогаз»; подразделения «Укргазвыдобування»: департамент реализации; филиал управления по переработке газа и газового конденсата.

Планируется создание еще нескольких дивизионов, в сферу ответственности которых войдут другие основные и вспомогательные бизнес-процессы группы «Нафтогаз».

Отмечается, что дивизионы не являются юридическими лицами или подразделениями юридических лиц. Директора дивизионов будут назначаться правлением «Нафтогаза» по представлению председателя правления и будут подчиняться правлению. Текущее руководство директорами дивизионов будет осуществлять председатель правления «Нафтогаза».

Директора дивизионов имеют право подавать правлению предложения об избрании и прекращении полномочий руководителей и членов правлений бизнес-единиц, входящих в состав дивизиона.

Ответственность за результаты работы по каждому из направлений будут нести главы соответствующих дивизионов и руководители бизнес-единиц.

Как сообщал УНИАН, 10 января глава правления «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что планируется создание также дивизиона возобновляемых источников энергии, подземных хранилищ и транспортировки газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.