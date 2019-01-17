В Украине отменили ночной тариф на электроэнергию для бизнеса

При этом, с 1 января 2019 продолжают действовать тарифы, дифференцированые по периодам времени для бытовых потребителей.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила с 1 января 2019 года постановление, предусматривающее ночной тариф на электроэнергию для юридических лиц, сообщает пресс-служба.

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«С 1 января 2019 утрачивают силу тарифы, дифференцированные по периодам времени для небытовых потребителей, которые определялись согласно постановлению НКРЭ от 20 декабря 2001 года № 1241 «О тарифах, дифференцированные по периодам времени», согласно постановлению НКРЕКП от 23 августа 2018 № 894)», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что такое решение позволит обеспечить уменьшение перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей на 3,5 млрд грн.

В то же время, регулятор сообщает, что с 1 января 2019 продолжают действовать тарифы, дифференцированые по периодам времени для бытовых потребителей, в соответствии с Порядком применения тарифов на электрическую энергию, утвержденным постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, от 23 апреля 2012 № 498 .

Как сообщал УНИАН, эксперт в области энергетики директор компании «Транс Энерго Консалтинг» Светлана Голикова рекомендовала в первом полугодии этого года среднему бизнесу в Украине разработать оптимальный график потребления электроэнергии в течение суток для того, чтобы оптимизировать затраты на энергоуслуги в случае повышения тарифов.

В соответствии с Законом «О рынке электрической энергии», с 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании - оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии.

Оператор системы распределения будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. Компания-поставщик электроэнергии будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты. Соответственно, у клиентов будут два договора - о предоставлении услуг по распределению и о поставке электроэнергии.