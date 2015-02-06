Яценюк напомнил России о $6 млрд ее газового долга: суд разберется, кто кому должен

Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией относительно нового договора о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в том числе в Стокгольмском арбитраже, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Мы готовы совместно с нашими партнерами с ЕС и с россиянами к переговорам о новом соглашении по летнему пакету. Напомню, что от тех предложений, которые были озвучены российским президентом в июне 2014 года, я отказался, - сказал Яценюк. – А те предложения предполагали максимальную цену 485 долл. и минимальную 385 долл. В результате падения цены на нефть, уже в этом квартале цена на российский газ составила 329 (долл. за тысячу кубометров). В летний сезон цена на газ на европейских рынках будет 250-300 долл. Пожалуйста, на рыночных условиях мы готовы договариваться – также, как мы договорились по зимнему пакету».

Читайте такжеЭксперт: Теперь «Газпром» должен просить Украину купить газ При этом Яценюк напомнил, что вопрос долгов за газ, который является одним из условий переговоров, должен быть решен в Стокгольмском арбитраже.

«Еще раз хочу напомнить северному соседу о том, что Украина требует от России компенсации в 6 млрд долл. Суд разберется, кто кому должен», - сказал Яценюк.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что со своей стороны Словакия готова предоставить Украине необходимые объемы топлива в случае их наличия. «Мы всегда пытаемся найти такие решения, которые выгодны не только внутренним потребителям топлива в Словакии, но и выгодны нашим партнерам, а именно – поставлять газ дальше и получать от этого деньги. Мы заинтересованы в том, чтобы получать средства от транзита», - сказал Фицо, отметив, что на текущий момент поставки газа в Словакию сократились на 25%.

Ранее Яценюк отмечал, что в летний период Украина намерена закупать максимально возможные объемы газа у европейских партнеров по европейским ценам. Одновременно, Яценюк поручил Минэнергоугля и НАК «Нафтогаз Украины» максимально сократить импорт российского газа.

Как сообщал УНИАН, Украина имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из ЕС для снижения газовой зависимости от России - польский, венгерский и словацкий. Наиболее перспективным считается словацкий маршрут. В январе текущего года оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream начала процедуру Open Season, во время которой принимаются заявки на использование дополнительной пропускной способности газопровода "Вояны-Ужгород" в объеме 8,5 млн куб. м газа в сутки, тогда как сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн кубометров.

Польша также является одной из трех стран Европейского Союза, через которую Украина может прокачивать газ, но обладает самыми низкими техническими возможностями по реверсу - максимум в сутки можно прокачать 4 млн кубометров, в то время как через Словакию и Венгрию 31,5 и 17 млн кубометров соответственно. В этой связи по решению правительства к лету 2015 года Украина и Польша должны согласовать технико-экономическое обоснование строительства газового интерконнектора длиной 110 км и мощностью до 10 млрд кубометров газа в год. Средства на строительство, как ожидается, предоставит Европейский банк реконструкции и развития.