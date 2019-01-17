Суд Швейцарии отменил арест акций "Газпрома" в компаниях-операторах "Северного потока" и "Северного потока-2"

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Суд в Швейцарии принял решение снять обеспечительные меры с акций компании «Газпром» в компаниях-операторах «Северного потока» и «Северного потока-2» - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG соответственно.

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Об этом сказано в сообщении «Газпрома» в Twitter.

"16 января суд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования Газпрома к этим компаниям", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».