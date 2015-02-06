В России не исключают снижения цены на газ для Украины с 1 апреля

Цена российского газа для Украины в первом квартале 2015 года составляет около 320 долларов за тыс. кубометров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Сегодня цена на первый квартал установлена порядка 320 долл. за тыс. куб. для украинских потребителей, соответственно контракт продолжает действовать. 1 апреля – это дата, когда заканчивается «зимний пакет», но при этом контракт не прекращается – соответственно по контракту цены будут формироваться в соответствии с формулой. Думаю, во втором квартале она (цена на газ для Украины – УНИАН) может быть еще меньше», - сказал Новак.

Читайте такжеЯценюк напомнил России о $6 млрд ее газового долга: суд разберется, кто кому долженКак сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года перестала получать российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября прошлого года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года. Цена российского газа для Украины в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставки российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной 2014 года.

Украина ожидает решения Стокгольмского арбитража по ценовому спору на газ между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» в первой половине 2016 года.