"Нафтогаз" ответил на решение суда Швейцарии по активам "Газпрома"
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" продолжит поиски активов российского "Газпрома" для взыскания 2,6 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, несмотря на отмену ареста акций "Газпрома" швейцарским судом, говорится в комментарии к решению суда исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.
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"Своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии, нужно только найти активы для взыскания, поэтому мы продолжаем искать активы «Газпрома» в этой стране (Швейцарии – УНИАН)", - цитирует пресс-служба компании слова Витренко.
По информации Витренко, зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что не могут выполнить решение суда о заморозке (аресте) акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет.
"То есть, этих активов Газпрома, по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере, их пока не удалось найти там", - цитирует пресс-служба Витренко.
Менеджер "Нафтогаза" также предположил, что такая аргументация с акциями "Северных потоков", выпущенных в документальной форме, которые непонятно где находятся и кому принадлежат, заставляет поверить в версии, о том, что их раздали лоббистам Путина в Европе.
"После этих происшествий с акциями "Северных потоков", выпущенных в документальной форме, когда не понятно, где они находятся и кому принадлежат, можно поверить в теории, что их раздали "друзьям Путина", в частности в Европе, и поэтому отдельные политики в Европе так отчаянно защищают "Северный поток 2", - приводит пресс-служба цитату Витренко.
Как сообщал УНИАН, 16 января суд в Швейцарии принял решение снять обеспечительные меры с акций компании "Газпром" в компаниях-операторах "Северного потока" и "Северного потока-2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG соответственно.
В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.
При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".
На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.
В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".