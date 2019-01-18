"Нафтогаз" ответил на решение суда Швейцарии по активам "Газпрома"

Для взыскания 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома" по решению арбитража "Нафтогаз" продолжит поиски его активов в Швейцарии.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" продолжит поиски активов российского "Газпрома" для взыскания 2,6 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, несмотря на отмену ареста акций "Газпрома" швейцарским судом, говорится в комментарии к решению суда исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

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"Своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии, нужно только найти активы для взыскания, поэтому мы продолжаем искать активы «Газпрома» в этой стране (Швейцарии – УНИАН)", - цитирует пресс-служба компании слова Витренко.

По информации Витренко, зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что не могут выполнить решение суда о заморозке (аресте) акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет.

"То есть, этих активов Газпрома, по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере, их пока не удалось найти там", - цитирует пресс-служба Витренко.

Менеджер "Нафтогаза" также предположил, что такая аргументация с акциями "Северных потоков", выпущенных в документальной форме, которые непонятно где находятся и кому принадлежат, заставляет поверить в версии, о том, что их раздали лоббистам Путина в Европе.

"После этих происшествий с акциями "Северных потоков", выпущенных в документальной форме, когда не понятно, где они находятся и кому принадлежат, можно поверить в теории, что их раздали "друзьям Путина", в частности в Европе, и поэтому отдельные политики в Европе так отчаянно защищают "Северный поток 2", - приводит пресс-служба цитату Витренко.

Как сообщал УНИАН, 16 января суд в Швейцарии принял решение снять обеспечительные меры с акций компании "Газпром" в компаниях-операторах "Северного потока" и "Северного потока-2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG соответственно.

В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".