"Нафтогаз" допускает прекращение транзита газа через Украину в 2020 году

Коболев напомнил, что прекращение транзита происходило уже дважды - в 2006 и 2009 году.

Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает прекращение транзита газа через Украину в начале 2020 года в случае отсутствия нового контракта.

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Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Есть ли вероятность того, что "Газпром" откажется и попробует войти в период 2020 года без контракта, то такое уже было. Может ли он отключить транзит? Может, такое уже было дважды сделано в 2006 и 2009 годах", - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский газовый монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

В конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также российская компания должна поставить в Украину в 2018-2019 годах 10 миллиардов кубометров газа по ценам, равным стоимости газа на газовых хабах в Германии.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

"Газпром" инициировал в Стокгольмском арбитраже новое производство против "Нафтогаза" с целью расторгнуть действующие договоры.