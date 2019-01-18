ЕП может остановить строительство "Северного потока-2" и вторую нитку "Турецкого потока" – Коболев

По словам главы «Нафтогаза», у членов Европарламента есть четкое понимание, что «Северный поток-2» является эксклюзивным интересом Германии.

Европарламент под председательством Румынии может вынести решение, которое остановит строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» и «Северного потока-2».

Об этом на пресс-конференции заявил глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«Если Европейский парламент сможет проголосовать о применении директивы для морских газопроводов, то есть большая вероятность, что не будет ни второй нитки «Турецкого потока», ни «Северного потока-2», - сказал он.

«У нас есть сдержанный оптимизм по поводу того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос. Я многократно разговаривал с европейскими парламентариями, там есть четкое понимание, что «Северный поток-2» является эксклюзивным интересом Германии и вряд ли интересом других стран ЕС. Поэтому я считаю, что если этот вопрос будет поднят в Европарламенте, то есть вероятность позитивного для нас решения», - добавил Коболев.

Как сообщал УНИАН, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины строится рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

29 ноября в «Газпроме» заявили о завершении прокладки труб газопровода «Северный поток-2» в прибрежной зоне Германии.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2". США заявляют, что "Северный поток-2" подрывает коллективную энергобезопасность Европы.

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года. По данным «Газпрома», обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.