Украина с 2016 года сократила потребление антрацита втрое

В прогнозном балансе "Центрэнерго" на 2019 год вообще не предусмотрено потребление антрацита.

Украина за период с 2016 года уменьшила потребление антрацитной группы угля с 10,5 миллиона тонн до 3 миллионов тонн.

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Об этом во время Часа вопроса к правительству в парламенте заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Украина, начиная с 2016 года, уменьшила потребление антрацитовой группы угля с 10,5 миллиона тонн до 3,9 миллиона тонн", - сказал он.

Насалик также отметил, что если в 2016 году "Центрэнерго" потребляло 2,2 миллиона тонн антрацита, то в 2017 году эта цифра составила 0,8 миллиона тонн, в 2018-м – 0,4 миллиона тонн, а в прогнозном балансе предприятия на 2019 год вообще не предусмотрено потребление антрацита.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,693 миллиарда долларов.