"Нафтогаз" подсчитал, во сколько обошелся Украине газовый контракт-2009

Газовые контракты 2009 года причинили Украине 32 миллиарда долларов ущерба.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" оценила ущерб для Украины от газовых контрактов 2009 года в 32 миллиарда долларов.

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"За период до 2014 года Украина безвозвратно потеряла 32 миллиарда долларов. Эта цифра состоит из переплат, штрафов и других компонентов, которые являются следствием контрактов 2009 года", - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Каждый день просрочки платежа в пользу "Нафтогаза" приводит к начислению пени "Газпрому" в размере 0,5 миллиона долларов, и по состоянию на конец ноября общая сумма долга достигла 2,7 миллиарда долларов.