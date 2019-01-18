Украина в 2018 году увеличила экспорт электроэнергии почти на 20%
13:42, 18 января 2019Энергетика
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Более половины электроэнергии было экспортировано в Венгрию.
Крупнейшим покупателем украинской электроэнергии стала Венгрия / фото УНИАН
Украина в 2018 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2017 годом на 19,36% - до 6,166 миллиарда кВт-ч.
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Об этом сообщается на сайте оператора объединенной энергосистемы Украины – компании "Укрэнерго".
Согласно сообщению, за 12 месяцев 2017 года в Венгрию было экспортировано 58% всей электроэнергии, что составило около 3,59 миллиарда кВт-ч, в Польшу – 1,4 миллиарда кВт-ч (23%), в Молдову – 0,96 миллиарда кВт-ч (16%).
Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2016 годом на 28,6% - до 5,166 милларда кВт-ч. При этом выручка за поставки электроэнергии за этот период выросла на 55% - до 236 миллионов долларов.
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