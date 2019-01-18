Глава "Нафтогаза" назвал сроки решения суда Нидерландов по активам "Газпрома"

Коболев ожидает на протяжении ближайших двух месяцев решения суда Нидерландов о принудительной продаже активов "Газпрома".

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает на протяжении ближайших двух месяцев решения суда Нидерландов о принудительной продаже активов "Газпрома" в счет погашения долга перед украинской компанией в размере 2,7 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Об этом он сообщи на пресс-конференции.

"На протяжении двух месяцев мы ожидаем решение (суда в Нидерландах - УНИАН). Мы также ожидаем слушания в Великобритании, но когда будет решение, мне пока тяжело сказать", - сказал Коболев.

"Стоимость активов в обеих юрисдикциях существенно превышает остаточную сумму долга, которую "Газпром" нам еще не погасил, то есть 2,7 миллиарда долларов. Выполнение решения в любой юрисдикции, по нашим оценкам, будет достаточным для покрытия полной суммы долга", - добавил он.

При этом он отметил, что "Газпром" вряд ли согласится на продажу арестованного имущества.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая 2018 года "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Каждый день просрочки платежа приводит к начислению пени "Газпрому" в пользу "Нафтогаза" в размере 0,5 миллиона долларов, и по состоянию на конец ноября общая сумма долга достигла 2,7 миллиарда долларов.