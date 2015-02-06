Яценюк ожидает снижения цены импортного газа для Украины до $250-300

Объем импорта газа из Словакии в Украину в январе 2015 года составил 1 млрд кубометров и превысил объем импорта газа, осуществляемого из России, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

При этом он подчеркнул, что если объемы импорта будут сохранены, то в целом по году объем импорта газа из Словакии превысит 10 млрд кубометров, а цена газа на текущий момент и в дальнейшем будет меньше цены, которую предлагают российские поставщики.

«Я хочу представить некоторые цифры. В январе месяце мы импортировали из Словакии больше, чем из России. Объем импорта составил 1 млрд кубометров. Если в прошлом году мы могли по реверсному потоку получать от 8 до максимум 10 млрд кубометров газа, то по итогам 2015 года мы рассчитываем импортировать до 14 млрд кубометров, - сказал Яценюк. – И, как это ни странно, цена газа, которую мы получаем от наших словацких партнеров и из Европы, ниже, чем та, которую мы получаем от Российской Федерации».

Премьер также сообщил, что с учетом падения цен на нефть и общего снижения цены даже российского газа для Украины до 329 долл. за тысячу кубометров, цена топлива на второй и третий квартал будет не выше 250-300 долл. за тысячу кубометров.

Читайте такжеВ России не исключают снижения цены на газ для Украины с 1 апреляКроме того, Яценюк отметил, что перспектива создания нового энергетического хаба в Европе, благодаря объединению усилий Украины и Словакии, вполне реальна.

«Понятно, то в рамках нашего сотрудничества надо не только увеличить реверсный поток, но и в целом менять энергетическую карту Европы. Украина приняла решение о доступе европейских и американских компаний к украинской газотранспортной системе. Думаю, что энергетический хаб является реальностью», - сказал Яценюк.

Ранее премьер-министр Словакии Фицо отметил, что его страна поставляет треть объема газа, который получает Украина, и сейчас есть техническая возможность, чтобы объем газа увеличился. В конце января 2015 года оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream начала процедуру Open Season, во время которой принимаются заявки на использование дополнительной пропускной способности газопровода "Вояны-Ужгород" в объеме 8,5 млн куб. м газа в сутки, тогда как сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн кубометров.

В начале декабря 2014 года оператор газотранспортной системы Украины - «Укртрансгаз» завершил работы по монтажу соединительного трубопровода между магистральными газопроводами «Вояны - Ужгород» и «Союз» для повышения производительности и гибкости словацкого маршрута поставок «голубого топлива» в Украину.