В случае постройки «Северного потока-2» Россия устроит провокации для прекращения транзита газа через Украину - Климкин

Глава МИД убежден, что Россия будет создавать системные провокации в вопросе безопасности.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация организует серию провокаций с целью прекращения транзита газа через украинскую ГТС в случае постройки российского газопровода «Северный поток-2».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

«Во-первых, я уверен, если «Северный поток» будет построен, Россия организует серию провокаций, и не только газовых войн, для того, чтобы прекратить окончательно транзит через ГТС Украины. Это абсолютно 100%», - подчеркнул Климкин.

«Второе. Некоторые из немецких политиков мне говорят - вот ты давишь, вот здесь американские санкции, вот вы подняли такую кампанию, и сейчас даже настроение меняется в Германии, - а вот если мы все выйдем, а Россия сама это построит, вот возьмет, и сама построит? Я скажу - прекратите морочить мне голову», - заявил Климкин.

При этом он рассказал о позиции Украины, которую будет отстаивать украинская делегация 21 января в Брюсселе на очередном раунде трехсторонних переговоров между Россией и Украиной о долгосрочном транзит российского газа в ЕС через Украину.

«Всё очень просто - мы на переговорах 21 января с Еленой Зеркаль (заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции), вся наша команда, будем настаивать - наша ГТС должна работать на основе европейских правил, а немецкая позиция, что «Северный поток» должен быть изъят из европейских правил», - заявил министр.

«И, если европейские правила распространить на «Северный поток» - так «Газпрому» европейские правила невыгодны. Они вообще невозможны - это будет тотальная манипуляция, поэтому - или у нас везде работают европейские правила, или мы создаем серые и черные зоны, потому что Россия будет защищать свою инфраструктуру в смысле безопасности и будет пытаться манипулировать с тарифами, правилами и т.д., сажая Европу на эту газовую иглу», - заявил Климкин.

«Я абсолютно уверен, что если будет построен этот «Северный поток» - так путем серии провокаций Россия будет пытаться «выбить» нашу ГТС, а затем создавать системные провокации по вопросам безопасности», - заявил он.