За миллионные долги арестованы счета "Запорожьеоблэнерго"

Основной причиной неуплаты является задолженность перед компанией на сумму более 700 миллионов гривень Запорожского титано-магниевого комбината за потребленную им электроэнергию.

Счета энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго" арестованы из-за задолженности госпредприятию "Энергорынок" 159 миллионов гривень по итогам 2018 года, что ставит под угрозу проведение аварийных работ и энергообеспечение региона, сообщает пресс-служба ПАО "Запорожьеоблэнерго".

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По информации компании, задолженность в 159 миллионов гривень по итогам 2018 года сформировалась из-за больших долгов крупнейшего в регионе производителя титана - Запорожского титано-магниевого комбината - за потребленную им энергию.

"Из-за неплатежей Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) за потребленную электроэнергию счета ОАО "Запорожьеоблэнерго" арестованы, что лишает энергокомпанию возможности финансировать аварийно-восстановительные работы и ставит под угрозу энергообеспечение всего Запорожского региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что только за 2018 год комбинат недоплатил 186 миллионов гривень, при общей сумме задолженности 778 миллионов гривень без учета штрафных санкций, которой хватило бы для выплат задолженности перед ГП "Энергорынок".

Как сообщал УНИАН, 16 января Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году, среди которых было "Запорожьеоблэнерго".

Справка УНИАН. "Запорожьеоблэнерго" входит в четверку крупнейших энергоснабжающих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

Более 10% акций предприятия принадлежат кипрским компаниям Bikontia Enterprises Limited (12,31%), Lex Perfecta Limited (16,52%) и 60,2% - государству в лице Фонда госимущества.

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

51% доля в уставном капитале общества находится в собственности государства.