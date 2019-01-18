Коболев ответил на критику Гройсмана о высоких зарплатах и премиях

По его словам, украинские политики привыкли к тому, что предыдущие руководители «Нафтогаза» получали премии в «других» местах.

Украинские политики, которые уже продолжительное время критикуют менеджмент Национальной акционерной компании «Нафтогаз Укарины» за высокие зарплаты и полученную премию за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, привыкли к тому, что предыдущие руководители «Нафтогаза» получали премии в «других» местах.

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Об этом на пресс-конференции заявил глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Большинство людей, которые их (премии - УНИАН) критикуют, я имею в виду людей, которые хорошо понимают природу процессов здесь, просто привыкли, что руководители «Нафтогаза» получают премии в другом месте. Это главная проблема. Мой предшественник является очень небедным человеком. Я думаю, что он точно получил премии в другом месте. Мы для себя выбрали другой путь. Мы получаем только зарплату и другие прозрачные и законные выплаты только в «Нафтогазе». Столько, сколько нам назначит тот орган, которого акционер уполномочил это делать», - сказал Коболев.

«В этом главная природа нелюбви части политикума. Им было бы намного проще, если бы Коболев пришел к ним и договорился о премиях. Купил бы вышки господина Бойко, там премия была, кажется, 300 млн долл., купил бы газ в «РосУкрЭнерго», там премия была 500 млн долл., или проиграл бы Стокгольмский трибунал, как сделал господин Бакулин с господином Винокуровым в 2010 году, там премия была больше 1 млрд долл. Поэтому любому собственнику необходимо выбирать, где менеджмент получает премии: или в виде зарплаты в компании, или у тех, кто их критикует», - добавил он.

Так же Коболев отметил, что для него странным выглядит позиция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который требует пересмотреть зарплату, но постановление, которым устанавливается эта зарплата, не отменяет.

«Для меня, как минимум, кажется странным, когда премьер-министр не отменяет действующее постановление, на базе которого устанавливает мою зарплату, а с другой стороны - требует ее пересмотра. Это нелогично. Не говоря уже о том, что то, что было принято, насколько я понимаю, нарушение как процедуры, так и нормы закона», - отметил он.

16 января Кабинет министров Украины объявил о том, что примет решение о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта и обратится к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

В прошлом году набсовет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

Также в июле Кабинет министров запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Согласно финансовому отчету «Нафтогаза Украины», члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 млн грн, а глава правления Андрей Коболев получил 47,1 млн грн.

Сумма вознаграждения членов наблюдательного совета «Нафтогаза» за 2017 год составила 25,5 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.