Снижение цены на газ закончится коллапсом всей финансовой системы Украины – Коболев

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подчеркнул, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это нереально и неправильно.

Снижение цены на газ, что обещают многие кандидаты в президенты во время предвыборной кампании, невозможно и может закончится коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривень, тогда и это (обещания снизить цену на газ - УНИАН) очень быстро закончатся», - сказал он.

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Коболев подчеркнул, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это нереально и неправильно.

«Дешевый газ – это те «бусы» (средство заманивания – УНИАН), которыми нас очень долго держали в этой «петле» и вытягивали из нас намного больше денег, чем стоили эти «бусы»», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2018 г. Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.

27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале.

20 ноября правительство оценило эффект от повышения цен на газ для населения в 9 млрд грн для государственного бюджета на 2019 год.