Глава МИД Германии не считает политическим проект газопровода «Северный поток-2»

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас подчеркивает необходимость сохранения транзита газа через Украину после строительства «Северного потока-2».

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас заявил, что ФРГ не считает политическим проект по строительству в обход Украины газопровода «Северный поток-2».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маас сообщил во время совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Киеве.

«Что касается нашей активности в отношении «Северного потока». Мы не считаем его политическим проектом, а проектом, в котором задействованы многие европейские предприятия, не только из Германии», - заявил Маас.

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«Транзит по Украине должен быть обеспечен», - подчеркнул он.

Министр также отметил, что немецкая сторона готова оказать помощь Украине путем создания газового консорциума.

«У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности участвовать в этом консорциуме», - добавил он.

Кроме того, по словам Мааса, во время его сегодняшних переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, российская сторона заверила в готовности продолжить транзит газа через Украину.

Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины строится рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

29 ноября 2018 г. в «Газпроме» заявили о завершении прокладки труб газопровода «Северный поток-2» в прибрежной зоне Германии.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2». США заявляют, что «Северный поток-2» подрывает коллективную энергобезопасность Европы.