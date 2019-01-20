«Неправильный мальчик для битья»: в Германии прояснили позицию по «Северному потоку-2»
23:55, 20 января 2019Энергетика
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В Германии не видят особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море.
Газопровод уже проложен на многие километры в море / фото nord-stream2.com
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства страны нет оснований для вмешательства в строительство «Северного потока-2».
По его словам, он не видит особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море, пишет Handelsblatt.
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«Северный поток-2» — неправильный мальчик для битья», — заявил Альтмайер.
Он также отметил, что газопровод уже проложен «на многие километры в море».
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
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