«Неправильный мальчик для битья»: в Германии прояснили позицию по «Северному потоку-2»

В Германии не видят особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства страны нет оснований для вмешательства в строительство «Северного потока-2».

По его словам, он не видит особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море, пишет Handelsblatt.

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«Северный поток-2» — неправильный мальчик для битья», — заявил Альтмайер.

Он также отметил, что газопровод уже проложен «на многие километры в море».

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».