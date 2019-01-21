В Брюсселе сегодня пройдут газовые переговоры Украина-ЕС-Россия

От Украины во встрече примут участие министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

В Брюсселе сегодня, 21 января, состоятся трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и Европейским Союзом.

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Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, состоится 2-й раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной относительно будущего транзита газа через Украину.

В частности, встреча состоится при участии вице-президента Еврокомиссии по Энергетическому союзу Мароша Шевчовича. От Украины во встрече примут участие министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Россию будут представлять министр энергетики Александр Новак и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев.

В Представительстве ЕС добавили, что первая министерская встреча по этому вопросу состоялась 17 июля 2018 года. После нее прошли встречи на экспертном уровне в течение второй половины прошлого года. Дискуссии в понедельник будут основываться на встречах на экспертном уровне. Их участники сосредоточат внимание на ключевых параметрах, согласованных в Берлине, в частности, на приемлемой нормативно-правовой базе, объемах, продолжительности и тарифах поставки. Трехсторонняя встреча начнется в 15:00 по Брюсселю (16:00 по Киеву).

Как сообщал УНИАН, 15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа территорией Украины. Того же дня заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что представители российской компании «Газпром» сорвали встречу.

9 января вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС через Украину на коммерческой основе состоится 21 января 2019 года в Брюсселе.

10 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о позиции Украины, которую она будет отстаивать в трехсторонних газовых переговорах с Россией относительно будущего транзита газа по территории Украины. Руководитель МИД подчеркнул, что будущий транзит российского газа в Европу должен осуществляться на основе европейских норм и правил.