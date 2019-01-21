В «Укртрансгазе» рассказали, сколько газа осталось в хранилищах

Запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора сократились на 29% - до 12,2 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (7 ноября 2018 года) сократились на 29%, или на 5 млрд куб. м, - до 12,194 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию на 19 января запасы газа в ПХГ составляют 12,194 млрд куб. м, что на 8,3% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года (13,295 млрд куб. м).

В частности, по данным компании, 19 января из хранилищ было отобрано 88,38 млн куб. м газа.

По состоянию на 19 января украинские газовые хранилища заполнены на 39%.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2018 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».