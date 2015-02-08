В Волынской области через 6-9 месяцев могут запустить госшахту-"долгострой"

Шахту №10 «Нововолынская» можно запустить через 6-9 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил журналистам в Нововолынске, где он побывал в рамках рабочей поездки в Волынскую область.

«Процесс запущен при условии надлежащего финансирования, воли политических элит, желания местных советов», - сказал министр. По его словам, эта шахта является перспективным объектом.

В целом, отметил Демчишин, процесс ликвидации и открытия новых шахт должен проходить очень взвешенно и комплексно.

По словам министра, учитывая необходимость замещения газа, а также процесс децентрализации власти на местах, важно дать возможность формирования отдельных экономических зон, а близость Волыни к границе создает дополнительные возможности в привлечении инвестиций.

Читайте такжеЯценюк дал четыре дня на разработку плана реформирования угольной отраслиСправка УНИАН. Строительство шахты №10 «Нововолынская» началось в 1989 году. Открытие планировалось в августе 2012 года. Шахта строится исключительно за счет бюджетных средств. Промышленные запасы угля составляют 37 млн тонн. Ориентировочный срок службы шахты - около 40 лет.

Общая сметная стоимость строительства - 2,3 млрд грн. Фактически шахта построена на 90%. Для введения в действие первой очереди шахты необходимо 700-800 млн грн.