В «Нафтогазе» заявили, что Минэнергоугля завышает нормы потребления газа для населения без счетчиков

Отмечается, что Минэнергоугля предлагает хотя и меньшие, но все равно завышенные нормы потребления, что позволит газсбытам брать лишние деньги с людей, которые не имеют газовых счетчиков.

Постановление Министерства энергетики и угольной промышленности, касающееся норм потребления газа для населения без газовых счетчиков, которое в ближайшее время рассмотрит Кабмин, предлагает завышенные нормы потребления газа, что будет способствовать обогащению облгазов и газсбытов.

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Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» на странице компании в Facebook.

«Как мы выяснили, сейчас ведомство (Минэнергоугля – УНИАН) наконец подготовило постановление и продвигает его на рассмотрение правительства, однако текст проекта постановления просто кричит о том, чьи интересы обслуживает министерство», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Минэнергоугля предлагает хотя и меньшие, но все равно завышенные нормы потребления, что позволит газсбытам скачивать лишние деньги с людей, которые не имеют газовых счетчиков.

Компания поясняет, что нормы для потребителей без счетчиков устанавливает Кабмин своим постановлением, а разрабатывает и подает - Министерство энергетики и угольной промышленности, и, возможно, постановление было принято с нарушением процедуры, поскольку было оспорено.

«Делали это (принимали постановление – УНИАН) очевидно, с нарушением процедуры, поскольку облгазам Фирташа удалось отменить уменьшение норм в суде в августе 2018 года. И теперь для тех, кто пользуется газом только на плите и не имеет счетчика, снова действует безумная норма 9,8 кубометров на человека, а таких семей по всей стране более 3 млн», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что вследствие судебного проигрыша и бездействия министерства украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, должны будут платить за газ по советским, завышенным в несколько раз нормам.

«Цена на газ государственного "Нафтогаза" при этом остается такой же, как и была. Объемы, которые мы реально продали посредникам-газсбытам, тоже не изменятся. Избыточные деньги останутся у газсбытов, абсолютное большинство которых контролируется Фирташем и другими бывшими регионалами», - подчеркнула компания.

Компания подчеркивает, что Министерство энергетики предлагает «простить» частным облгазам 10 млрд грн их долгов, чтобы покрыть их "убытки".

Как сообщал УНИАН, 17 января Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», которая неоднократно заявляла о неправомерности сверхначислений облгазов, принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, призвала киевлян высылать фото платежек с существенно завышенным тарифом и назвала этот процесс предвыборной провокацией.

В декабре 2018 года население получило платежки с долгами за предыдущие периоды. Как сообщили в пресс-службе «Региональной газовой компании», в платежках информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным Судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будет начисляться пеня и штраф.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

В августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков.

В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 куб. м., однако данное решение было отменено судом. В настоящее время в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека в месяц.