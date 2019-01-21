"Нафтогаз" с февраля снижает цены на газ для промышленности

Минимальные цены на газ для промпотребителей снизятся до 10 460 гривень, а максимальные - до 11 460 гривень за тысячу кубов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 февраля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3,3% по сравнению с январем – до 10,46 тысячи гривень с 10,822 тысячи гривень за тысячу кубов, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены для промпотребителей с 1 февраля будут снижены на 3,2% - до 11,459 тысячи гривень с 11,833 тысячи гривень за тысячу кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 января снизила цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с декабрем.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.