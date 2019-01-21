Мораторий на закрытие государственных шахт продлен до 2022 года

Закон о продлении моратория на банкротство угледобывающих предприятий вступил в силу.

Закон о продлении моратория на банкротство угледобывающих предприятий до 1 января 2022 года вступил в силу.

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Соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания условий для обеспечения государственной поддержки в угольной отрасли» опубликован в газете «Голос Украины» 18 января.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года Верховная Рада Украины продлила мораторий на банкротство угледобывающих предприятий страны до 1 января 2022 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №9049 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания условий для обеспечения государственной поддержки в угольной отрасли», его главной целью является продление до 1 января 2022 года переходного периода, необходимого для устойчивого развития государственного угольного сектора, реализации утвержденных стратегических мероприятий по техническому переоснащению шахт и улучшению их технико-экономических показателей, а также согласование положений некоторых нормативно-правовых актов между собой.