"Киевтеплоэнерго" сможет поставлять электроэнергию напрямую потребителю

Выданная лицензия позволяет КП "Киевтеплоэнерго" стать полноправным членом рынка электроэнергии и напрямую поставлять электрическую энергию потребителям.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" получило лицензию на поставку электрической энергии, которая позволит предприятию поставлять электроэнергию потребителю напрямую и сделает компанию конкурентоспособной на новом рынке электроэнергетики.

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Соответствующее решение на очередном заседании 18 января приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщается на сайте "Киевтеплоэнерго".

"18 января на открытом заседании НКРЭКУ коммунальное предприятие получило лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выданная лицензия позволяет КП "Киевтеплоэнерго" стать полноправным членом рынка электроэнергии и напрямую снабжать потребителей электрической энергией.

Компания отмечает, что сейчас услуга по поставке электрической энергии потребителям находится в процессе разработки, о начале поставок электроэнергии и заключения соответствующих договоров между предприятием и потребителями КП "Киевтеплоэнерго" проинформирует дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность, и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение в Украине нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 года НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства. Согласно принятым документам, первые торги электроэнергией в пяти новообразованных сегментах рынка должны стартовать с 1 июля 2019 года.

23 ноября 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение тарифа на производство тепловой энергии компанией "Киевтеплоэнерго" на своих ТЭЦ на 22,3%, до 961,06 гривни за 1 Гкал (без НДС), с 1 января 2019 года.