"Нафтогаз" не ожидает результатов от сегодняшних газовых переговоров – СМИ

Витренко заявил, что Украина способна и готова обеспечить транзит газа только в соответствии с правилами ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что в компании не ожидают конкретных результатов от предстоящих переговоров в трехстороннем формате по транзиту газа через территорию Украины, которые должны пройти сегодня в Брюсселе, но рассчитывают на начало "настоящих" переговоров.

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Как сообщило немецкое издание Deutsche Welle, об этом он сказал на брифинге в Брюсселе в понедельник, 21 января.

По словам Витренко, сначала эксперты должны были бы обсудить соглашения, которые можно было бы подписать или согласовать на политическом уровне. А на встрече на политическом уровне невозможно согласовать все технические аспекты, являющиеся очень сложными.

Кроме того, он отметил, что Украина способна и готова обеспечить транзит газа только в соответствии с правилами ЕС.

"В полном соответствии с европейскими правилами, в этом наша позиция нерушима: мы не готовы на какие-либо особые условия, которые у нас были с Россией, и были, фактически, кабальными для Украины", - цитирует DW слова Витренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоятся трехсторонние консультации Украина-Евросоюз-Россия по вопросам транзита газа происхождением из РФ по газопроводам Украины после 2019 года.

Украинскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Павел Климкин. В ее состав входят председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, эксперты МИДа, "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаза".

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины. В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.