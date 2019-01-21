Нафтогаз готов пойти на уступки Газпрому в случае сохранения транзита газа

Первоначальные требования составляли 12 миллиардов долларов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" готова уменьшить сумму исковых требований к российскому "Газпрому" до 2 миллиардов долларов вместо заявленных 12, в случае если Украине удастся сохранить транзит газа через ее территорию.

Читайте также"Нафтогаз" не ожидает результатов от сегодняшних газовых переговоров – СМИ

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", об этом заявил исполнительный директор компании Юрия Витренко журналистам в Брюсселе.

"В претензиях "Нафтогаза" по текущему иску из 12,5 миллиарда долларов около 10 миллиардов долларов связаны с прекращением транзита. Если транзит продолжится, в таком случае наш иск будет не на 12 миллиардов, а только на 2 миллиарда долларов, потому 2 миллиарда - это все равно часть расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу, даже без ускоренной амортизации ГТС", - цитирует пресс-служба слова Витренко.

При этом Витренко напомнил, что "Нафтогаз" уже выиграл иск у "Газпрома" на сумму 2,7 миллиарда долларов.

"Речь идет о новом арбитраж, который мы начали еще весной. Ведь арбитраж - это долгий процесс", - сказал Витренко.

Как сообщал УНИАН, 10 января глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что "Нафтогаз" готов пересмотреть или отказаться от нового иска против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов при условии заключения долгосрочного транзитного контракта.

Летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с "Газпромом".

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в 12 миллиардов долларов.