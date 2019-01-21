"Укртатнафта" готова полностью обеспечить Украину качественным топливом при соответствующей поддержке государства

ПАО «Укртатнафта» заявляет, что при полном исполнении государством задекларированной правительством в 2017 году стратегии по энергетической безопасности, украинская нефтеперерабатывающая отрасль полностью смогла бы удовлетворить потребности экономики в топливе без повышения цен на него.

19 января этого года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на телеканале 112 сделал заявление, в котором признал, что Украина имеет критическую зависимость от поставок нефтепродуктов из Беларуси.

При этом чиновник отметил, что данный продукт изготавливается именно из российской нефти. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что на Беларусь осуществляется давление по поводу поставки дизельного топлива в Украину - в том числе, для обеспечения украинской армии. Но, по его словам, украинские танки почти полностью заправляют российским дизтопливом, а поставки белорусского наоборот сокращаются, говорится на сайте "Укртатнафты".

Эксперты связывают это давление с процессом создания Союзного государства между Россией и Беларусью и использования Российской Федерацией, среди других методов, угрозы отменить налоговый маневр как основной элемент субсидирования белорусской нефтепереработки. Следует заметить, что Россия использовала налоговый маневр для установления монопольного положения на рынке Украины, остановив украинские НПЗ (Лисичанский и Одесский), принадлежащих российским нефтяным компаниям, и наладила поставки нефтепродуктов именно российского производства. При этом они отмечают, что в случае ответных действий со стороны Российской Федерации, а именно: неполучение Беларусью московских скидок на нефть или прекращение поставок нефти и нефтепродуктов – все это приведет к резкому повышению цен и создания реальной угрозы национальной безопасности Украины.

К сожалению, несмотря на соответствующие нормы законодательства и обращения отечественных производителей, правительство демонстрирует полную бездеятельность в таких ключевых вопросах, как обеспечение диверсификации поставок нефтепродуктов, так и относительно угрожающего монопольного контроля над украинским рынком со стороны Российской Федерации.

ПАО «Укртатнафта» заявляет, что при полном исполнении государством задекларированной правительством в 2017 году стратегии по энергетической безопасности, украинская нефтеперерабатывающая отрасль полностью смогла бы удовлетворить потребности экономики в топливе без повышения цен на него, обеспечив страну нефтепродуктами высочайшего качества, произведенных из каспийской нефти.