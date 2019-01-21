Также «Газпром» отказывается признавать новое газовое законодательство Украины, которое соответствует европейскому законодательству, и на основе которого украинская сторона предлагает заключить соглашение о транзите.

Российский газовый монополист компания «Газпром» отказывается признавать решения Стокгольмского арбитража и нового газового законодательства Украины, которое соответствует европейскому законодательству, и на основе которого украинская сторона предлагает заключить соглашение о транзите.

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогу трёхсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ.

«Российская сторона даже не рассматривает то, что у нас теперь абсолютно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отображают европейское законодательство, и то, что мы должны перейти от договорняков к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах. Этого ни российская сторона, ни тем более «Газпром» рассматривать, как минимум, на этом этапе не хотят. И, конечно, российская сторона не признает решений Стокгольмского арбитража», - сказал Климкин.

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В свою очередь глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев поприветствовал позицию Европейской комиссии на переговорах, которая подтвердила, что решения Стокгольмского арбитража должны выполняться в полном объеме.

«Мы очень благодарны за позицию Европейской комиссии, которая подтвердила, что решения предыдущих судов должны выполняться в полном объеме и Украина имеет полное право подавать новые иски», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая 2018 года «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Каждый день просрочки платежа приводит к начислению пени «Газпрому» в пользу «Нафтогаза» в размере 0,5 млн долл., и по состоянию на конец ноября общая сумма долга достигла 2,7 млрд долл.