Переговоры Украина-ЕС-Россия по транзиту газа завершились – "Нафтогаз"

Ожидается пресс-конференция по итогам переговоров еврокомиссара по вопросам Энергетического сообщества Мароша Шефчовича.

Переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года завершились, сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

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Ожидается пресс-конференция по итогам переговоров еврокомиссара по вопросам Энергетического сообщества Мароша Шефчовича.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе начались трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

Украинскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Павел Климкин. В ее состав входят председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, эксперты МИДа, "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаза".

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины. В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.