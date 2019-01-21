"Газпром" хочет продлить существующие контракты даже без консультаций – Климкин

Украинская сторона готов рассматривать будущие соглашения только при их полном соответствии европейскому законодательству, которое было имплементировано в Украине.

Российский газовый монополист компания "Газпром" предлагает продлить существующие контракты с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" даже без экспертных консультаций, сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогу трёхсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ.

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"Господин Миллер (глава правления "Газпрома" Алексей Миллер - УНИАН) трижды подчеркнул то, что они готовы продлить существующие контракты. При этом он говорил, что эти контракты можно продлить без любых экспертных консультаций", - сказал Климкин.

В свою очередь, глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил удивление такой позицией "Газпрома" и подчеркнул, что "Нафтогаз" готов рассматривать будущие соглашения при их полном соответствии европейскому законодательству.

"Я также бы удивлен позицией господина Миллера. Могу сказать только, что "Нафтогаз" готов рассматривать будущие соглашения только при их полном соответствии европейскому законодательству, которое было имплементировано в Украине", - сказал он.

Также Коболев предположил, что такая позиция российской стороны свидетельствует о ее желании затянуть переговоры до весны-лета 2019 года, когда в Украине завершатся выборы.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе завершились трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

Украинскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Павел Климкин. В ее состав входили председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, эксперты МИДа, "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаза".

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины. В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.