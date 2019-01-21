В Еврокомиссии назвали условия будущего соглашения по транзиту газа

Вице-президент Европейской комиссии выразил надежду, что соглашение будет заключено до конца года.

Новое соглашение по транзиту газа через территорию Украины в ЕС, условия которого в очередном раунде переговоров сегодня обсуждали в Брюсселе, должно быть заключено на срок более 10 лет, а объемы поставок должны быть коммерчески выгодными, что привлечет в украинскую газотранспортную систему инвестора.

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Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович на брифинге после окончания переговоров.

"С нашей точки зрения соглашение должно быть длительным - более 10 лет, а объемы должны быть коммерчески выгодными, чтобы привлекать конкурентоспособного европейского инвестора в украинскую газотранспортную систему", - сказал он.

По его словам, объемы поставок, которые будут прописаны в соглашении, должны отражать долгосрочную перспективу.

При этом он выразил надежду, что соглашение будет заключено до конца года.

"Надеюсь, что мы будем иметь подписанный контракт до конца года, а долгосрочный транзит через Украину будет обеспечен", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, по итогу трёхсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ, глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Украина получила от Европейской комиссии предложение об условиях транзита и его объемах после 2019 года.

Коболев отметил, что предложение от Еврокомиссии - это начальная точка отсчета, которую "Нафтогаз" точно будет рассматривать, он подчеркнул, что предложение было озвучено впервые, и выразил надежду, что в ближайшие два месяца будет достаточно времени, чтобы обсудить предложение как в "Нафтогазе", так и с акционером.

21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина по итогу трёхсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ, российский газовый монополист компания "Газпром" предлагает продлить существующие контракты с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" даже без экспертных консультаций

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины, но представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.

10 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о позиции Украины, которую она будет отстаивать в трехсторонних газовых переговорах с Россией относительно будущего транзита газа по территории Украины. Глава МИД подчеркнул, что будущий транзит российского газа в Европу должен осуществляться на основе европейских норм и правил.